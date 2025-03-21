'Мы ждем от партнеров реального давления на Россию': Зеленский отреагировал на массированный удар врага по Украине. Видео

С вечера минувших суток и в течение ночи 21 марта Россия атаковала Украину более чем двумя сотнями ударных беспилотников и дронов-имитаторов, а также управляемыми авиабомбы. От обстрелов пострадали Одесщина, Запорожье, Сумщина, Киевщина, Хмельнитчина и Черниговщина.

Видео дня

На это указал президент Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале Zelenskiy/Official. Там опубликовано видео с последствиями военных преступлений страны-агрессора.

Президент напомнил, что в результате дроновых ударов по Одесщине возникли пожары в торговом центре, магазинах, была повреждена многоэтажка. Трое детей получили ранения. В то время как на Запорожье из-за российских авиабомб травмированы шесть человек, среди которых четырехлетний ребенок, повреждены обычные дома и автомобили.

"В этих и во всех других областях пострадавшим помогают. Работают наши экстренные службы", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, учитывая действия России, именно общее давление на нее, усиление санкций против РФ и одновременно оборонной поддержки нашего государства – это путь к прекращению такого террора и затягивания Москвой войны.

"Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров реального давления на Россию. И это то, что позволит сработать дипломатии", – отметил украинский лидер.

Он поблагодарил всех партнеров, которые это понимают и продолжают помогать Украине. Также выразил благодарность каждому и каждой в Силах обороны за постоянную защиту граждан, и вообще всем, кто защищает и спасает украинцев от террора.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта в Париже состоится саммит "коалиции желающих" – стран, готовых к размещению в Украине своих военных в роли миротворцев. Президент Владимир Зеленский посетит мероприятие по приглашению лидера Франции Эммануэля Макрона.

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