На 240% больше, чем за предыдущие три месяца: потери российской ПВО выросли в разы, – OSINT-аналитик

Потери российских систем противовоздушной обороны за последние месяцы выросли на 240% по сравнению с предыдущим периодом. Такая динамика может объяснять заметное увеличение результативности украинских дальнобойных атак по тыловым целям РФ.

Речь идет о десятках пораженных ЗРК и радиолокационных комплексов. Об этом сообщил OSINT-аналитик Кайл Глен в соцсети Х.

С начала 2026 года украинские подразделения беспилотных систем поразили не менее 85 элементов российской ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы и ключевые радиолокационные станции. Речь идет именно о подтвержденных случаях, что означает – реальные потери могут быть еще больше.

Такая тенденция свидетельствует о системной кампании по уничтожению противовоздушного щита России, прикрывающего как фронт, так и глубокий тыл. Поражение радаров является особенно критичным, ведь именно они обеспечивают обнаружение целей и координацию работы ЗРК.

Рост потерь ПВО совпадает по времени с активизацией украинских дальнобойных ударов по военным объектам, складам и инфраструктуре на территории РФ. Ослабление противовоздушной обороны позволяет дронам и ракетам чаще достигать целей.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники провели результативную ночную атаку на Запорожском направлении, уничтожив сразу несколько единиц важного вооружения россиян. Среди потерь врага – редко встречающаяся контрбатарейная радиолокационная станция "Зоопарк" и три реактивные системы залпового огня.

