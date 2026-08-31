На аэродроме в Джанкое зафиксирован крупный пожар. Спутниковые снимки

Днем 30 августа большой пожар фиксировался на аэродроме "Джанкой" во временно оккупированном Крыму. Его зафиксировали спутники NASA Firms.

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Горело в районе автопарка, склада ГСМ и расположенной рядом электроподстанции. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Что известно

Спутники NASA Firms зафиксировали мощный пожар на территории военного аэродрома "Джанкой" в Крыму. Разгорелся он еще днем 30 августа, однако на сервисе отобразился лишь ночью.

"В очаги возгорания попали автопарк, склад ГСМ, а также расположенная рядом электроподстанция", – предположили, что могло сгореть, в "Крымском ветре".

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Информации о точных причинах возгорания, а также последствиях пожара на данный момент нет.

Захваченный Россией в 2014 году аеродром возле Джанкоя используется оккупационной армией.

Там, согласно информации из открытых источников, дислоцируется российский 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также там размещены вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 августа в оккупированном Крыму был уничтожен крупный логистический хаб.

Также на захваченном Россией украинском полуострове Силы обороны систематически выбивают десятки энергоузлов.

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