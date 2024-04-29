На Авдеевском направлении обострение, враг атаковал ряд населенных пунктов: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинские войск. В течение суток 28 апреля на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Враг существенно увеличил количество атак на Авдеевском направлении, там за сутки произошло 55 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 29 апреля.

В течение 28 апреля на оккупанты нанесли один ракетный и 82 авиационных удара, совершили 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Великая Писаревка Харьковской области; Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Спорное, Верхнекаменское, Северск, Григоровка, Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Константиновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Крынки, Костырка, Берислав, Новоберислав, Приднепровское, Велетенское, Кизомис Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг провел 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клищиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и пункту управления противника.

Напомним, армия государства-террориста России сосредоточила усилия на нескольких направлениях фронта, на некоторых имеет тактические успехи, создав значительное преимущество в силах и средствах. Ситуация накаляется, сложное всего – на Покровском и Кураховском направлениях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на линии фронта. Если на Запорожье и левобережье Херсонщины особых достижений у захватчиков нет, а на Купянском и Лиманском направлениях украинские воины смогли улучшить свои тактические позиции, то западнее Авдеевки и к югу от Марьинки Донецкой области захватчики смогли продвинуться.