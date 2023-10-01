На Бахмутском направлении идут тяжелые бои за железную дорогу, – Евлаш

На Бахмутском направлении на фронте в Украине ключевые события сейчас разворачиваются вокруг железной дороги – за нее идут тяжелые бои с российскими оккупантами. Силы обороны Украины, как и вражеское войско России, используют БПЛА, танки, артиллерию.

Об этом сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в воскресенье, 1 октября, передает 24 канал. По его словам, по состоянию на этот день нельзя сказать, что железная дорога перешла под контроль украинских войск, но и россияне ее также не контролируют.

"В районе железной дороги идут тяжелые бои. Здесь разворачиваются ключевые события. Нельзя сказать, что сейчас она полностью наша или их. Продолжаются интенсивные боевые действия", – сказал Евлаш.

Он также рассказал, что на на северном фланге Бахмута, оккупанты пытаются контрнаступать и тем самым остановить наступление ВСУ. А на южном фланге враг штурмует, чтобы отбить утраченные позиции. Там российская армия собрала мощную группировку в около 10 тысяч оккупантов.

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Евлаш добавил, что сейчас не похоже, что россияне собираются сдавать город и отступать. Враг коварный и расслабляться и недооценивать его нельзя. Воины украинской армии готовы к любым выходкам захватчиков.

Ранее Евлаш сказал, что российские войска хватаются за позиции на северном фланге от Бахмута. Оккупанты осознают, что продвижение украинских воинов на этом направлении создаст для них реальное полуокружение.

По его словам, воины Сил обороны Украины держат россиян на Бахмутском направлении в огневом полуокружении и делают все возможное, чтобы прервать поставки врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW отметили, что ВСУ продолжают проводить наступательные операции в районе Бахмута и недавно совершили продвижение. В частности, им удалось захватить высоту вблизи Клещиевки.

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