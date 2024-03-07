На Бахмутском направлении не утихают штурмы: в ВСУ рассказали, на каких участках сильнее всего давит враг. Карта

Российская оккупационная армия задействовала огромное количество сил для наступления на Бахмутском направлении. Враг продолжает давить на позиции ВСУ сразу в районе нескольких населенных пунктов.

Кроме живой силы враг активно применяет авиацию и артиллерию. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 28-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, российские войска собрали разные подразделения на Бахмутском направлении. Противник продолжает давить на разных участках фронта, но успеха не имеет.

"На нашем направлении враг собрал достаточно разные подразделения. Это непосредственно подразделения третьего армейского корпуса, десантные войска мы наблюдаем и добровольческий штурмовой корпус. Продолжает он очень активно наступать на Богдановку, но успеха не имел. Тут задействованы как пехотные подразделения, так и подразделения 98-й десантной дивизии, это 231 и 299 полки", – сказал Калашников.

Он также отметил, что российская армия активно применяет артиллерийские средства на Бахмутском направлении. Кроме того, свои наступательные действия враг поддерживает с помощью авиации, в частности, атакует управляемыми авиабомбами.

"На Ивановское он добавил сейчас подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады, хотя там сейчас действуют подразделения 150-й дивизии. Там, где направление Клищиевка, Андреевка, он также продолжает штурмовые действия. Тут мы видим подразделения третьего армейского корпуса. Также он продолжает применять артиллерия и авиационная составляющую", – отметил Калашников.

Напомним, на Бахмутском направлении ситуация остается напряженной, там продолжаются ожесточенные бои. Войска страны-агрессора РФ давят с флангов и идут в лобовые атаки вблизи сел Ивановское и Богдановка.

Ранее сообщалось, что за село Ивановское на Бахмутском направлении идут тяжелые бои. Противник атакует населенный пункт, в то время как военные Сил обороны героически сопротивляются и пытаются отбросить противника с занятых рубежей.

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