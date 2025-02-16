На ЧАЭС продолжается гашение обшивки саркофага: какой уровень радиации

На территории Чернобыльской атомной электростанции по состоянию на 16:00 воскресенья, 16 февраля, продолжались работы по ликвидации последствий удара российского дрона. Спасатели все еще тушили возгорания заполнителя наружной обшивки Арки НБК.

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Об этом отчиталось Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. На странице в Facebook пресс-служба сообщила, что уровень радиации на объекте не изменился.

"Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", – сказано в посте.

Верхолазы продолжали работы для частичного вскрытия конструкций Арки НБК и заполнения пустот огнетушащими веществами под кровлей здания.

Ситуацию мониторили украинские БПЛА с тепловизорами.

"Привлечены 18 единиц техники и 85 работников ГСЧС. На месте постоянно производится мониторинг состояния воздуха и радиационного фона", – рассказали в министерстве.

Напомним: утром 16 февраля пресс-служба ведомства заявляла, что на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиацией.

Как писал OBOZ.UA:

– Российский "Шахед" попал в саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС ночью 14 февраля.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

– В СБУ подтвердили, что атаковавший атомную станцию "Шахед" был снаряжен фугасной боевой частью.

– 15 февраля в Минокружении заявили, что радиационный фон на ЧАЭС мониторится круглосуточно, угрозы для населения нет.

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