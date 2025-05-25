На Черниговщине из-за ударов армии России вспыхнули масштабные пожары. Фото и видео

В ночь на 25 мая оккупационная армия Россия нанесла массированный удар по Черниговской области. Для осуществления акта терроризма враг применил дроны-камикадзе и ракеты.

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Вследствие обстрела произошло несколько пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Попадания вражеских средств воздушного нападения зафиксировано в разных районах. Произошло возгорание складских помещений и нежилых построек, наибольший пожар охватил более 1000 кв. метров.

Для ликвидации последствия обстрелов были привлечены 15 спасателей, 4 единицы техники и ресурсы местных предприятий. Также в ГСЧС отметили, что на Черниговщине горел ангар с углем и нежилое здание.

Под ударом РФ оказался в том числе и областной центра. Там повреждено здание. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус проинформировал, что удары за прошедшие сутки под обстрелом оказались 14 населенных пунктов в восьми громадах области.

Есть повреждения в окрестностях Чернигова, в Черниговском, Нежинском и Корюковском районах. По информации ОВА, в результате попадания загорелись складские помещения и нежилые здания.

Напомним, 25 мая российская террористическая армия массированно атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов. Под ударом оказалась в том числе Хмельницкая область. Там вследствие российских ударов погибло 4 человека.

Ранее сообщалось, что ночью 25 мая российская террористическая армия убила в Житомирской области троих детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет. Тела детей пришлось доставать из-под завалов дома.

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