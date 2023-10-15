На Черниговщине люди подорвались на взрывном устройстве в лесополосе: есть погибший

Недалеко от села Киенка под Черниговом 15 октября на взрывном устройстве подорвались два человека. Один мужчина погиб, второй получил ранения.

Трагедия произошла в лесополосе. Об этом сообщил в Telegram глава Черниговская ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус.

По его данным, информация о взрыве поступила в экстренные службы в 14:57 воскресенья.

"Будьте бдительны. Не пренебрегайте мерами безопасности!" – призвал начальник областной госадминистрации.

Главное управление Национальной полиции в Черниговской области на своей странице в Facebook показало фото с места инцидента. Пресс-служба уточнила, что пострадали гражданские. Местные жители поехали в лес за дровами и наткнулись на неизвестное взрывное устройство.

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Копы попросили людей соблюдать правила безопасности и быть осторожными, особенно на территориях, которые находились во временной оккупации ВС РФ и где происходили активные боевые действия.

"Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов", – отметили в ГУ НП.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября на Харьковщине в поле вблизи села Граково Чугуевского района подорвались двое мужчин. Оба от полученных ранений погибли.

– В Ахтырском районе Сумской области погиб 14-летний подросток, который нашел взрывчатку во дворе. Он был из многодетной семьи.

– В сентябре на Николаевщине Ford Transit подорвался на противотанковой мине. В результате несчастного случая погиб молодой парень – ему было всего 23 года. Также пострадал 38-летний мужчина.

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