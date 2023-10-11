На Харьковщине двое мужчин подорвались на мине, спасти их не удалось: детали трагедии

На Харьковщине в поле вблизи села Граково Чугуевского района подорвались двое мужчин. Оба погибли от полученных ранений.

Трагедия произошла в среду, 11 октября, сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. В частности, он отметил, что гражданское население региона продолжает страдать от российских мин и неразорванных боеприпасов.

"Сегодня в поле возле с. Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин. От полученных травм оба погибли", – заявил Синегубов.

Руководитель Харьковской области добавил, что на место трагедии прибыли экстренные службы, обстоятельства подрыва уточняются.

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Как известно, село Граково в 2022 году в начале масштабного российского вторжения было оккупированно войсками РФ, ВСУ освободили его в сентябре 2022 года в ходе наступления на Балаклею и Купянск.

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