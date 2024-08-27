На Черниговщине мужчина не явился в призывной пункт после боевой повестки и поплатился: как наказали

На Черниговщине завершился суд над уклонившимся от мобилизации мужчиной. Он не явился в призывной пункт после получения боевой повестки, уважительных причин для неявки у него не было.

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За это по решению суда он получил 3 года лишения свободы. Об этом сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

"При публичном обвинении прокуроров Козелецкой окружной прокуратуры судом признан виновным житель Черниговского района по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Приговором Козелецкого районного суда Черниговской области он приговорен к 3 годам лишения свободы", – отмечено в сообщении.

Прокурор в суде смог доказать, что 43-летний обвиняемый в апреле 2024 года получил повестку о вызове в территориальный центр комплектования и социальную поддержку – и прибыл по вызову. Военно-врачебная комиссия признала, что он пригоден для прохождения военной службы.

"В дальнейшем обвиняемому была вручена повестка (боевая), согласно которой он должен был явиться на общую мобилизацию для прохождения службы. Однако мужчина без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в определенной воинской части, чем нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", – отметили в Черниговской областной прокуратуре.

Там добавили, что на момент сообщения приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, подобный случай недавно произошел в Черкасской области. Там для отправки в воинскую часть в ТЦК не явился 48-летний гражданин. В этом случае обвинительный акт по уклонению от призыва направлен в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

А на Волыни мужчина, не явившийся к пункту сбора после вручения боевой повестки, приговорен к лишению свободы на срок до трех лет.