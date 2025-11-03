На Черниговщине в поле сдетонировал российский дрон: два человека погибли, еще один ранен

В понедельник, 3 ноября, в Черниговской области сдетонировал российский беспилотник. В результате взрыва погибли два человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщила руководительница Борзнянской общины Лариса Осадчук в комментарии "Суспільному". Известно, что инцидент произошел в поле.

"3 ноября в поле на территории Борзнянской общины, что на Черниговщине, сдетонировал российский БпЛА", – говорится в сообщении.

Среди жертв – два человека. Подробности трагического случая обещают сообщить позже.

Напомним, в конце октября российские войска атаковали работников АО "Черниговоблэнерго" во время выполнения аварийно-восстановительных работ в Корюковском районе. Удар произошел когда энергетики пытались восстановить электроснабжение после предыдущего обстрела. К счастью, рабочие компании успели спрятаться в укрытие, поэтому обошлось без пострадавших, но существенные повреждения получил служебный автомобиль.

Ранее вражеский беспилотник россиян нанес удар по жилому дому в Семеновке Черниговской области. В результате атаки была повреждена крыша здания, но обошлось без жертв и пострадавших.

Как писал OBOZ.UA, 3 ноября, военные российской оккупационной армии атаковали Днепр. В результате обстрела, разрушениям подверглось одно из предприятий города, также известно о пострадавшем – это 37-летний мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!