Российский террор приграничья продолжается: на Черниговщине ударный дрон попал в дом. Фото

Днем вражеский беспилотник россиян нанес удар по жилому дому в Семеновке Черниговской области. В результате атаки была повреждена крыша здания, но жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщил Начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов. Чиновник назвал атаку террором приграничья Черниговщины.

Российские войска продолжают терроризировать приграничье. На этот раз удар беспилотника пришелся на жилой сектор в городе Семеновка. В результате атаки крыша частного дома получила повреждения.

Российский террор гражданских

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура: горели складские помещения, где хранились ткани и одежда.

Утром этого же дня российский беспилотник атаковал общежитие одного из учебных заведений в Киевском районе Харькова. В результате взрыва повреждена крыша и более 20 окон. Пострадавших людей нет.

В Пологовском районе Запорожской области в результате атаки российского дрона погибли супруги. Еще два человека ранены. В течение суток оккупанты атаковали населенные пункты региона 570 раз.

Напомним, в Херсоне российские военные совершили атаку с беспилотников, сбросив взрывчатку на жилую территорию. В результате удара пострадали трое мужчин.

