Оккупанты ударили дроном по гражданскому авто в Запорожье: погибли супруги

В Пологовском районе Запорожской области в результате атаки российского дрона погибли супруги. Еще два человека ранены. В течение суток оккупанты атаковали населенные пункты региона 570 раз.

Об этом сообщает Запорожская ОГА. По словам главы области Ивана Федорова, российские войска продолжают системный террор прифронтовых громад.

От вражеской атаки на Преображенку погибли два человека. Машину супругов атаковал российский дрон. 53-летний мужчина погиб на месте. Его 50-летняя жена скончалась от полученных травм.

В течение суток оккупанты нанесли 8 ударов по населенным пунктам Магдалиновка, Белогорье, Успеновка, Новоуспеновка и Малиновка. Также зафиксировано 357 атак дронов различных типов, преимущественно FPV, по Степногорску, Плавням, Приморскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке и другим громадам. Четыре обстрела из реактивных систем залпового огня накрыли территории Степного, Малой Токмачки, Малиновки и Полтавки.

Кроме того, россияне осуществили 201 артиллерийский удар по 12 населенным пунктам области. Атака разрушила жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Российский террор гражданских жителей

В ночь на 10 октября россияне атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры. Пострадали по меньшей мере семь человек, раненый 7-летний мальчик умер в больнице.

В Херсоне российские военные совершили атаку с беспилотников, сбросив взрывчатку на жилую территорию. В результате удара пострадали трое мужчин. Пострадавших госпитализировали, и медики оказывают необходимую помощь.

11 октября российские войска снова нанесли удар авиабомбами по Константиновке. На этот раз целью оккупантов стал храм Иова Почаевского. В результате атаки погибли двое мужчин в возрасте 49 и 56 лет. Еще пять человек получили ранения: двое мужчин (47 и 74 года) и две женщины (56 и 62 года).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские штурмовики освободили населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Сине-желтый флаг снова развевается над селом.

Также стало известно, что российские оккупационные войска пытались открыть новое направление для штурмовых действий на Запорожье. Они попытались ворваться на мотоциклах в село Степное, однако потерпели неудачу – украинские защитники уничтожили оккупантов вместе с их мотоциклами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!