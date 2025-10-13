Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области: возник масштабный пожар, есть пострадавший. Фото

В ночь на 13 октября российские войска атаковали Одесскую область. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура: горели складские помещения, где хранились ткани и одежда.

Пострадал один человек. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия российской атаки в Одесской области

Утром в понедельник Кипер рассказал, что оккупанты снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

"Несмотря на активную работу ПВО и сбивание вражеских беспилотников, в результате атаки зафиксированы попадания по объектам гражданского назначения. Возник масштабный пожар на площади более 5 000 кв м. Возгорание охватило несколько складских помещений, где хранились ткани, одежда, упаковочный материал", – отметил чиновник.

По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

По состоянию на 8 часов утра на месте вражеских ударов продолжались работы по ликвидации последствий атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 12 октября, враг атаковал объекты энергетики в Киевской области. В результате атаки ранения получили работники ДТЭК.

Также оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Одесской области. Часть Белгород-Днестровского осталась без воды и света.

Всего в течение прошлой недели армия России выпустила по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты.

