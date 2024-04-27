На Черниговщине в результате атаки РФ повреждена пожарная часть: фото

В субботу, 27 апреля, российская террористическая армия нанесла удар по пожарной части в Черниговской области. В результате атаки было повреждено помещение пожарной части.

Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Правоохранители документируют последствия атаки.

Как отмечается, под обстрел попала пожарная часть в одном из сел Новгород-Северского района. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во время массированной ракетной атаки страны-террориста РФ по Украине в ночь на субботу, 27 апреля, одна из вражеских ракет упала в 15 километрах от границы с Польшей. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 апреля российская оккупационная армия устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Также отреагировал на очередной массированный ракетный удар РФ по Украине президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что силы противовоздушной обороны сбили часть враждебных целей. В то же время президент подчеркнул, что у мира есть все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов.