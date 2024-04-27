Одна из российских ракет упала в 15 км от польской границы, – Туск

Во время массированной ракетной атаки страны-террориста РФ по Украине в ночь на субботу, 27 апреля, одна из вражеских ракет упала в 15 километрах от границы с Польшей. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Также Туск выразил критику в адрес экс-премьер-министра Польши, Матеуша Моравецкого, указав, что он разрабатывает "антиевропейскую стратегию". Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

"Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину. Одна из них в 15 км от нашей границы. Тем временем Моравецкий разрабатывает общую антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Измена? Или и то, и другое?" – написал Туск.

Вероятно, польский премьер намекал на конференцию национально-консервативных кругов в Будапеште, где присутствовали Моравецкий и Марчин Масталерек, глава канцелярии президента Польши.

В ходе мероприятия пропутинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал правые силы "объединиться для победы над либеральным мировым духом" и выразил поддержку экс-президенту США Дональду Трампу.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар РФ по Украине. Глава государства заявил, что силы противовоздушной обороны сбили часть враждебных целей. В то же время президент подчеркнул, что у мира есть все возможности, чтобы помочь сбивать каждую ракету и каждый дрон российских террористов.

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