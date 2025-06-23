На Черниговщине в результате вражеской атаки погибли два человека, еще десять ранены

Вечером 22 июня российские террористы атаковали населенный пункт в Сновской громаде Черниговской области. Вследствие удара погибли два человека.

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Враг применил для удара по селу ударный дрон "Ланцет". Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По информации ОВА, путинские террористы совершили атаку поздно вечером 22 июня. Вражеский удар унес жизни двух человек.

Также стало известно, что ранения получили 10 людей, среди них – трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в областной администрации уточнили, что двое раненых в тяжелом состоянии госпитализировали в областную больницу. У остальных диагностированы ранения средней тяжести, они также в медучреждениях под наблюдением врачей.

Напомним, российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву, вследствие которого были разрушены жилые дома. В одной из многоэтажек в Шевченковском районе разрушен целый подъезд. Под завалами дома еще могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный удар российских оккупантов по Украине. Глава государства заявил, что путинские войска атаковали дронами и ракетами гражданскую инфраструктуру Киева и других городов и громад.

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