На Черниговщину ночью пытались прорваться диверсанты: по ним открыли огонь
Ночью 1 августа группа российских диверсантов предприняла попытку пересечения государственной границы Украины в пределах Черниговской области. По врагу был открыт огонь на поражение, заставивший его отойти назад. Оккупанты понесли потери.
Об этом в Telegram сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что пограничники 2-й пограничной заставы заметили четырех вооруженных лиц с помощью тепловизоров.
Старший наблюдательного поста принял решение открыть огонь на поражение по врагу и одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и ВСУ.
"Благодаря умелым действиям подразделений Сил обороны враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели", – подытожил Наев.
Напомним: Силы обороны также отбили попытку прорыва ДРГ российских оккупантов в Сумской области 27 июля. Представитель ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что по таким вражеским группам украинские защитники (подразделения ВСУ, пограничники и нацгвардейцы) сразу открывают огонь. В дальнейшем оккупанты ни с чем уходят за пределы границы.
Основная задача российских диверсантов – прежде всего, выявить расположение Сил обороны Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля ГНСУ зафиксировала случаи попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп в Сумскую и Черниговскую области, однако все их попытки были неуспешными. ВСУ тесно сотрудничают с главами военных администраций и принимают все необходимые меры для укрепления оборонных возможностей
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