На Днепропетровщине силы ПВО приземлили две российские ракеты

В ночь на 2 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Силы ПВО атаку отразили, уничтожив две вражеские ракеты.

Их поразили в небе над Криворожским районом. Об этом сообщил глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.

"Ночью бойцы ВК "Восток" уничтожили 2 ракеты в небе над Криворожьем. Спасибо за безупречную работу! На утро ситуация в громадах Криворожского района, включая город Кривой Рог, спокойная", – написал чиновник.

На счету Воздушного командования "Восток" этой ночью – еще и сбитый вражеский дрон в Новомосковском районе, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Он добавил, что Никопольщину оккупанты обстреливали из артиллерии. Под ударом была Красногригорьевская громада и трижды – Марганецкая, всюду обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 2 марта российские захватчики атаковали Украину 17 "Шахедами". 14 из них удалось сбить силам ПВО, работавшим в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

К сожалению, в Одессе один из вражеских БПЛА разрушил многоэтажку: есть погибшие и раненые, под завалами продолжают искать людей.

Кроме того, россияне нанесли удары по Харькову и области. В результате вражеской атаки погиб мужчина.