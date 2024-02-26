На Днепропетровщине таксист получил боевую повестку и отказался от мобилизации: какое решение принял суд

В Днепропетровской области мужчина написал заявление в Терцентр комплектования с просьбой не отправлять на службу в ВСУ. Его приговорили к испытательному сроку отбывания наказания.

Дело рассматривал Жовтоводский городской суд Днепропетровщины. Об этом сообщает ТСН.ua.

Согласно приговору, подозреваемым является уроженец города Желтые Воды. Он работает таксистом.

Мужчина получил повестку, прошел медосмотр, после которого военно-врачебная комиссия признала его пригодным к службе в армии.

Так, 5 июня 2023 года военнообязанный получил уже боевую повестку, однако 21 июня он написал заявление, в котором отказался от мобилизации.

Когда за дело взялся суд, 14 февраля 2024-го подсудимый заключил соглашение со следствием, в котором признал свою вину.

В итоге судебная инстанция признала мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорила его к одному году испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации, "списав" невозможность служить на религию. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, но смягчил приговор одним годом испытательного срока.

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