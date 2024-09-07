Генштаб: Силы обороны отразили десятки атак врага, наибольшая активность на Покровском направлении

С начала суток Силы обороны отразили десятки атак врага. Наибольшую активность оккупанты проявляли на Покровском направлении. Всего произошло 168 боевых столкновений.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 7 сентября. Отмечается, что украинские военные продолжают решительно отражать попытки вражеских подразделений продвинуться в глубину территории Украины. Они направляют основные усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления, нанося тяжелые потери врагу.

Отдельно в Генштабе за эффективную боевую работу отметили воинов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины.

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар с применением одной ракеты, 70 авиаударов, сбросив при этом 90 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 581 дрон-камикадзе и произвели более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские террористы однажды, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машины, 40 БпЛА и автомобиль, также были повреждены артиллерийская система и четыре автомобиля противника.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боестолкновений продолжается.

На Лиманском направлении за день российские войска 25 раз атаковали украинских защитников. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, кафиры пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Спорного, Верхнекаменного и Выемки. Продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Все атаки отражены.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке авиации, восемь раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Нелиповки и Сухой Балки. Четыре боя еще продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза. Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отбиты 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются.

По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в это время суток наши защитники отбивали 42 вражеских штурма. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галицыновки и Георгиевки. Продолжается семь боестолкновений.

На Времевском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили шесть вражеских атак, еще одна атака – продолжается.

В Приднепровском направлении 11 штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

В других направлениях существенных изменений не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сети показали, как украинский FPV-дрон на Запорожском направлении совершил эффектную атаку на позиции скрывавшихся в посадке российских оккупантов. Он просто выжигал территорию, уничтожая врага.

– Украинские воины на Курщине уничтожили еще одну колонну ВС РФ и понтонную переправу. Это произошло 28 августа в селе Звание.

– Спецназовцы из рядов 73 центра ССО уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", направлявшуюся на позицию. Совместно с собратьями из одного из подразделений ГУР они с помощью дронов испепелили российскую установку на полном ходу.