На Днепропетровщине в результате вражеской атаки повреждено промышленное предприятие

В ночь на 3 октября российские оккупационные войска обстреляли громады Днепропетровщины – Никопольскую, Покровскую и Красногригорьевскую. Враг бил по мирным населенным пунктам из артиллерии.

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О последствиях атак сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Террористические действия захватчиков привели к пожару, его быстро ликвидировали спасатели.

"Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач. Погибших и пострадавших нет", – отметил глава ОВА.

Напомним, также накануне вечером россияне ударили по Харькову КАБами. Удар одного из них пришелся в жилое пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе девочка трех лет.

На месте попадания в многоэтажку есть разрушения и начался пожар, на месте работали экстренные службы. Горел сам дом и 10 автомобилей возле него.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 октября российские оккупанты атаковали общественный транспорт в Антоновке и Херсоне с помощью дронов. Погибла женщина, также есть пострадавшие.

– В тот же день россияне в очередной раз нанесли удар по Славянску Донецкой области. Враг попал в частную гостиницу в районе Молочар.

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