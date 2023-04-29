На Донбассе отбито более 40 атак врага, под Марьинкой оккупанты коллективно отказываются воевать – Генштаб

Подразделения российской армии в районе Марьинки Донецкой области массово отказываются идти в бой против Сил обороны. Причиной таких настроений стали масштабные потери, которые то и дело несут оккупанты.

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Об этом сообщили в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ на Facebook. Кроме всего прочего, мобилизованным в ряды захватчиков явно надоело наплевательское отношение собственного командования, несвоевременное и дефицитное снабжение оружием и экипировкой.

"Мятеж среди оккупантов неудивителен. Только за сутки Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава врага. Также наши защитники сбили два вражеских БпЛА типа Shahed-136/131, один разведывательный БпЛА типа Орлан-10 и еще один БпЛА неустановленного типа", – указано в сообщении.

Также эффективной работой отличились подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили район сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов, два средства противовоздушной обороны, одно артиллерийское подразделение и еще одну важную цель противника.

Впрочем, российские захватчики не теряют надежды отомстить за свои унижения, поэтому "прилеты" с их стороны продолжаются. За минувшие сутки артиллерийский и минометный огонь был направлен:

на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Строевка, Каменка, Тополя, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области;

на Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому Луганской области и Новосадово, Торскому, Белогоровку, Верхнекаменному и Раздоловке Донецкой области;

на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия по направлению к населенному пункту Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Торецк, Шумы, Южное и Нью-Йорк Донецкой области;

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Водяное и Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Марьинке, Победе, Парасковеевке и Новомихайловке Донецкой области;

на Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области;

наЗапорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, за сутки произвел обстрелы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь, Зеленое поле Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Змиевка, Берислав, Казацкое, Ивановка, Зимовник, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

"Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши воины мужественно держат оборону", – рассказали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, успешная атака беспилотников на армейскую нефтебазу в крымском Севастополе четко показала: безопасных мест для российских захватчиков больше нет, а неспособность оккупантов защитить свои объекты – свершившийся факт. Как и то, что Украина обязательно вернет Крым, причем об этом уже говорят и сами россияне.

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