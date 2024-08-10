На Донетчине ввели новые правила относительно комендантского часа: что изменится

В Донецкой области с понедельника, 12 августа, начнут действовать новые правила комендантского часа. В зависимости от расстояния до линии фронта будут действовать два графика: с 21:00 до 05:00 или с 17:00 до 09:00.

Видео дня

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Соответствующее распоряжение он подписал во исполнение директивы командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Так, в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, комендантский час продлится с 21:00 до 05:00. А в тех городах, поселках и селах, которые расположены от фронта меньше, чем за 10 километров, с 17:00 до 09:00.

Долгий комендантский час будет действовать, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

"Призываю всех, кто до сих пор остается на Донетчине, соблюдать комендантский час и избегать массовых скоплений людей. Но лучший выход – эвакуироваться в более безопасные регионы Украины!" – написал Филашкин.

Глава ОВА опубликовал полный список населенных пунктов с долгим комендантским часом.

Напомним, ранее в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей еще из пяти населенных пунктов Покровского и Краматорского районов. Это села Дальнее и Константинопольское Кураховской городской территориальной громады, а также села Катериновка, Клебан-Бык и Плещеевка Ильиновской сельской территориальной громады.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 августа российские террористы нанесли мощный удар по торговому центру в Константиновке Донецкой области. На месте возник сильный пожар. По меньшей мере 14 человек погибли и 43 получили ранения. Среди погибших, вероятно, трое детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!