На этапе пересадки: в Воздушных силах рассказали об обучении украинцев на F-16

Украинские пилоты, проходящие подготовку на F-16, сейчас учатся на авиатренажерах. Партнеры отмечают, что программу подготовки украинцы осваивают быстро.

В Воздушных силах ВСУ надеются, что уже вскоре первая группа летчиков пересядет в кабины учебно-боевых самолетов. Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Мы ожидаем, что первая группа пилотов на F-16, которые уже сегодня учатся на авиатренажерах, пересядут в кабину учебно-боевого самолета в ближайшее время. Итак, мы на этапе пересадки в боевой самолет. Вылеты будут с инструктором, которые завершатся самостоятельным пилотированием после этой подготовки", – сказал он.

Игнат добавил, что партнеры отмечают, что украинские пилоты осваивают программу подготовки быстро.

Партнеры отмечают, что украинские летчики быстро овладевают программой подготовки, подчеркнул Игнат

"Действительно, ребята делают все возможное, чтобы как можно скорее, хотя бы первая группа закончила, которая и станет первыми, кто будет эксплуатировать эти самолеты в Украине. Проходят уже тренажерную подготовку... в Украине (это симуляторы, это виртуальное знакомство с кабиной и выполнение определенных задач в сети), далее пилоты, которые уже сейчас находятся на обучении в США, других странах, проходят уже тренажерную подготовку. Это полноценный самолет фактически, 100% воспроизведена кабина пилота, и уже выполняют они фактически более реалистично все задачи, которые им ставят инструкторы. Уже я думаю, через несколько недель будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Я думаю, что это возможно", – отметил он.

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Напомним, в октябре стало известно, что Нидерланды отправят в Румынию 18 истребителей F-16 для подготовки украинских пилотов. Глава Минобороны страны отметила, что там надеются сделать это через несколько недель.

А 14 октября издание Politico сообщало, что на этой неделе украинские пилоты начнут обучение на F-16 в США.