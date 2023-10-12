Нидерланды направят в Румынию до 18 истребителей F-16 для подготовки украинских пилотов: когда это произойдет

Нидерланды в ближайшие недели намерены направить истребители F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов. Планируется передать самолеты в количество от 12 до 18.

Об этом сообщает издание NL Times. В источнике отмечают, что создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии идет хорошими темпами.

"Мы надеемся перебросить 12-18 самолетов в Румынию в течение нескольких недель, чтобы центр приступил к полноценной работе", – сказала министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

Она также отметила, что создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии идет хорошими темпами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По итогам 16-го "Рамштайна" президент Владимир Зеленский заявил, что Бельгия присоединилась к авиационной коалиции и предоставит Украине самолеты F-16. Это событие глава государства назвал "мощным шагом". Поставки рассчитывают начать с 2025 года.

– В Дании обещат поставить ВСУ первые F-16 весной 2024 года. Сроки, в частности, будут зависеть от готовности летчиков, техников и инфраструктуры Воздушных сил Украины.

– 28 сентября в США рассказали, что летчики ВСУ начали первый этап обучения на F-16 и проходят курсы английского. Обучение проводится в штате Техас.

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