На фронте – более 200 боев за сутки: названо самое горячее направление

На поле боя в Украине в течение субботы, 12 июля, произошло 200 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Наиболее активным враг остается на Покровском направлении фронта – защитники Украины в течение суток остановили 61 российский штурм.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ утром 13 июля. В то же время армия РФ несет в Украине большие потери – за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек .

Также украинские воины обезвредили три танка, три ББМ, 49 артсистем, одну РСЗО, средство ПВО, 263 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 ракеты и 101 единицу автомобильной техники оккупантов.

Так, в Генштабе рассказали, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение субботы произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 38 КАБов, совершил 323 обстрела, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцов.

На Купянском направлении 13 июля состоялось 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении армия России атаковала 28 раз возле населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголовое и Дроновка.

На Северском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении ВСУ остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлино, Мирное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка.

На Новопавловском направлении было отражено 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филиал, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил. На Ореховском – дважды атаковал позиции ВСУ в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Кроме того, отмечается, что российские оккупационные войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один массированный ракетно-авиационный удар и 100 авиационных ударов, сбросив 179 управляемых бомб.

Также враг совершил более 5635 обстрелов, из них 84 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3956 дронов-камикадзе.

В то же время авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники, два артиллерийских средства, один пункт управления и один командно-наблюдательный пункт российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Удачного на Покровском направлении, где российские штурмовики пытаются использовать листья, чтобы спрятаться от украинских дронов. В то же время подразделениям ВС РФ, которые действуют на Новопавловском направлении, удалось пройти вперед.

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