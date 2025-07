У ВСУ есть успехи под Покровском, оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении: актуальные карты

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Удачного на Покровском направлении, где российские штурмовики пытаются использовать листву, чтобы скрыться от украинских дронов. Тем временем подразделениям ВС РФ, которые действуют на Новопавловском направлении, удалось пройти вперед.

На обоих участках фронта продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Покровское направление

Со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, аналитики отмечают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись к югу от Удачного (юго-западнее Покровска).

При этом российские войска 11 и 12 июля атаковали с разных сторон – в направлении самого Покровска, а также Родинского, Владимировки, Новоэкономического, Красного Лимана, Разина, Мирного, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Сергеевки, Шевченко, Новоукраинки, Звирово, Удачного, Котлино, Молодецкого.

Офицер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска пытаются использовать листву, чтобы скрыть наступления от украинских операторов БПЛА. По его словам, командование ВС РФ размещает своих операторов дронов как можно ближе к линии фронта для облегчения ударов по украинскому тылу. Также оккупанты используют мотоциклы и другую легкую технику вместо бронетехники в этом районе.

Новопавловское направление

Геолокированные кадры, опубликованные 11 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад Новохатского (юго-западнее Новопавловки).

В течение двух дней оккупанты атаковали в направлении самой Новопавловки, в районе Новосергиевки, Муравки, Горихово, Дачного, Алексеевки, Комара, Запорожья, Фили, Зеленого Гая, Мирного, Поддубного, Воскресенки, Толстого и Новохатского.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись от границы в направлении Великого Бурлука на северо-востоке Харьковщины. Предполагается, что командование врага намерено увязать свои операции вблизи Волчанска с операциями возле Двуречной, возможно, для содействия усилиям по созданию "буферной зоны" вдоль границы.

