Давайте про контрнаступ і про те що відбувається одним постом, щоб зразу відповісти на всі питання:

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Перше

Контрнаступ вже почався.

Друге

Більшість заяв про контрнаступ від політиків – це данина людям який чекає контрнаступ як чемпіонат світу по футболу. І в США, і в РФ розуміють що процес вже почався.

Третє

Контрнаступ – це не означає що в один день на штурм виїдуть всі Абрамси та Лєопарди, на вогневі виїде вся арта та хімарси, і з гаслом "Слава Україні" ЗСУ кинеться на штурм фортифікацій. Ну тобто РФ по суті так і зробила, але вони грубою силою і воюють.

Українській контрнаступ – це складний комплекс заходів, диверсійний, інформаційних, та включаючій в себе багато різних військових операцій. До кожної з них готувались багато місяців. І вони тільки почались. По інформаційній доречі ми взагалі виграли нокаутом, бо ще нічого не почалось – а ВС РФ вже обісрались с переляку. Нічого, у них буде можливість півторити цей процес неодноразово.

Четверте

Контрнаступ буде йти декілька місяців, і як я розумію, F-16, абрамси та багато неанонсованих плюшек ми отримаєм якраз під саме активну фазу. Все розраховано та розплановано наперед, це велика шахматна партія.

П'яте

На зараз план "розхитати оборону та не дати розвити атаки противника на інших напрямках" як я розумію. Саме тому зараз йде операція по зупиненню противника на Бахмуті. Сам Бахмут був потрібен противнику щоб пройшовши через нього зробити з міста плацдарм для подальшого наступу на Краматорск-Славʼянськ, йому потрібен вихід на оперативний простір за Бахмутом. Але вийшло так що буквально за тиждень ВСУ вибило ВС РФ з флангів, зайнявши висоти за Бахмутом, і все, в тактичному плані місце стало марним. Логістика у ВСУ захищена, висоти зараз за ними, саме місто непридатне для розміщення там великих сил та засобів противника. Вся ця мʼясорубка в якій у ВС РФ були величезні втрати, втратила сенс за тиждень.

Саме тому Пригожин, який не зміг взяти останній район Бахмуту сказав "юрідічєскі ми єго взялі" та почав звалювати. Все, ця партія в пройобі, він це розуміє. Щоб змінити ситуацію на полі бою, ВС РФ потрібні резерви, якіх вона не має, та якби і мала – то перед контрнаступом противника ніхто їх Пригожину не дасть. Тому залишається тільки інформаційне побєдобєсіє, іншого сенсу немає.

Коли всі напрямки на яких противник може пійти в атаку закриють, почнуть вже серьозно їх рубати. Багато де.

Шосте

Чому ми граємо у багатокроківочкі, а ВС РФ – ніт?

Тому що в нас краща розвідка, координація та звʼязок, ми краще технічно завдяки партнерам, але в нас меньше особового складу. У ВС РФ більше застарілої техніки та особового складу. Кожен реалізує свої сильні сторони.

Сьоме

На яких напрямках будуть штурмувати? Я думаю що на всіх, і десь через місяць – два ми можемо зрозуміти що ціль може бути взагалі іншою. ВС РФ чекає наш прорив до Азовського моря, до Маріуполя та Мелітополя. Ми теж знаємо що вони цього чекають. Маю думку, що біля цієї константи і буде розвиватися все. ВС РФ вимушені там тримати основні резерви. Це дає і нам деякі можливості. Думаю Залужний іх реалізує.

Ще раз повторю. Зараз починається багатомісячна шахова партія до якої ми багато готувались. Війна – то путь обману. Так що не чекайте швидких дій та швидких результатів. Все розвивається як треба.