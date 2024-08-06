На фронте погиб бывший телеоператор Владимир Чернышев из Кропивницкого. Фото

На войне с Россией погиб Владимир Чернышев, бывший оператор CBN. Это произошло на Покровском направлении в Донецкой области.

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Герою навсегда останется 43 года. Об этом сообщается на сайте издания.

Владимир Чернышев родился 22 марта 1971, учился в средней школе № 32 и ЦНТУ. Владимир работал оператором на телеканалах TV-центр, TTV, Интер, а также на телеканале Ветер (CBN) с 2019 по 2020 год.

Согласно предварительной информации, Владимир Чернышев погиб от минно-взрывной травмы при обстреле в городе Мирноград Покровского района Донецкой области.

Дата и место прощания с украинским защитником будут сообщены дополнительно.

По данным ИМИ, Владимир Чернышев стал 83-м медийщиком, погибшим в Украине в результате полномасштабной российской агрессии.

Напомним, защищая Украину, погиб 24-летний воин Денис Слободянюк из Винницы. Эколог по образованию и по специальности он присоединился к ВСУ и защищал родную землю в рядах 71-й отдельной егерской бригады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в боях за Украину погиб депутат многих созывов Черновицкого городского совета Дмитрий Сирман. Свой последний бой защитник принял под Синьковкой Харьковской области 3 августа.

– Защищая Украину, погиб воин из Закарпатья Дмитрий Парасич. Свой последний бой 28-летний младший сержант принял в Донецкой области 1 августа.