На фронте продолжаются 20 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления

По состоянию на 16 часов 11 февраля на линии фронта продолжалось 20 боевых столкновений. Всего с начала суток зафиксировано 60 вражеских атак, большая часть из них уже отбита.

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Самые ожесточенные бои идут на Покровском и Курском направлениях. Об этом говорится в дневной оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Наши воины принимают все меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. В настоящее время произошло 60 боевых столкновений", – говорится в своде.

Вражеская армия в течение дня обстреливала из артиллерии и минометов громады населенных пунктов Поповка, Пономаренки, Рясное, Покровка Сумской области; Клинова-Новоселовка Харьковской области. Под авиаударом оказалась Гремячка Черниговской области.

На Харьковском направлении от ударов вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении российские оккупанты четырежды атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки и Загрызового, в настоящее время продолжается один бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполевка.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают четыре штурмовых действия российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки, Григорьевки и Часова Яра. Противник нанес авиаудару КАБом по Дружковке.

На Торецком направлении наши защитники отразили шесть атак оккупантов вблизи Торецка, Дилиевки и Щербиновки, еще четыре боевых столкновения продолжаются. Под авиаударами оказались Екатериновка и Александро-Шультино.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надиевка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подверглись Покровск, Леонтовичи и Муравка.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В настоящее время идет один бой.

На Гуляйпольском направлении произошло два боестолкновения с противником в районе населенного пункта Чаривное.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудару по району населенного пункта Омельник, сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил две авиабомбы на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток произошло 12 боеприкосновений, из них восемь продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 13 КАБ.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 31 боевую бронированную машину, 44 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 169 автомобилей и единицу специальной техники.

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