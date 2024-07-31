На фронте произошло 117 боеприкосновений, враг активно наступает на Покровском направлении – Генштаб.

Проходит восемьсот восемьдесят девятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники мужественно сдерживают давление оккупантов, жестко отвечая на их попытки продвинуться в глубину нашей страны, уничтожают их личный состав и военную технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 31 июля 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 117 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Тихого и Волчанска, где продолжаются два боеприкосновения.

На Купянском направлении противник провел семь наступательных действий возле Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки. Четыре атаки – остановлены, три – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи Новосергеевки, Невского и Макеевки. Семь боев – завершено, один – продолжается неподалеку от Невского.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили две вражеские атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили шесть атак, еще две продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. Семнадцать боеприкосновений завершено, еще три – продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Ивановское, Желательное, Сергеевка и Карловка. Силы обороны отразили 25 атак, 18 – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Новоалександровки и Желанного.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 окупантов, 75 из них - безвозвратно. Также уничтожены гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 "Град", три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники.

На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. Восемь атак отбиты, четыре – продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения наших войск отразили все четыре атаки россиян недалеко от Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов на позиции наших подразделений на левобережье Днепра также не увенчались успехом.

В других направлениях ситуация особых изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны "отминусовали" 1060 кафиров и 136 единиц техники в сутки. В частности, украинские воины обезвредили девять танков, 20 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 52 автомобиля и одну единицу специальной техники окупантов.