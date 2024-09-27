На фронте произошло 170 боевых столкновений: на каких пяти направлениях сейчас самое горячее

Проходит девятьсот сорок седьмые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Самая горячая ситуация оставалась на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активным на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 27 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 170 боевых столкновений

Российские обстрелы

За сутки враг нанес по территории Украины 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Совершил более 3700 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал неподалеку от Волчанска и Тихого. В настоящее время ведется 3 боестолкновения. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении враг в течение дня 16 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеривки и Лозовой. Шесть атак противника отбиты Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. До сих пор ведутся два боестолкновения, остальные – наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в девяти боевых столкновениях. Все атаки вблизи Григоровки, Предтечиного, Временного Яра, Белой Горы и Ступочек захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Все атаки отражены украинскими воинами.

На Покровском направлении враг 47 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лисовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого получили жесткий отпор от наших защитников. Две атаки продолжаются.

Противник несет значительные потери. По предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 350 окупантов, 175 из них – безвозвратно. Уничтожены пять артсистем, одиннадцать боевых бронированных машин, две БМ-21 "Град" и девять единиц автомобильной техники. Также повреждены восемь единиц автотехники оккупантов, семь артсистем, два танка и три боевых бронированных машин.

На Кураховском направлении враг таковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, где украинские защитники отбили 23 атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отразили 11 атак противника вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты без успеха попытались провести три атаки на наши позиции вблизи Новодаровки, Роботиного и Малых Щербаков. Получили достойный отпор.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Агресс в течение дня предпринял две неудачные попытки штурмовать позиции украинских воинов.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 26 сентября уничтожили 274 единицы военной техники и вооружение оккупационной армии РФ. В боях воины были ликвидированы и ранены около 1370 российских захватчиков.

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