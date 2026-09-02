На фронте произошло 178 боевых столкновений: где ситуация наиболее напряженная. Подробности и карты

За сутки 1 сентября на фронте произошло 178 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Константиновском направлениях – там произошло 17 и 21 бой с российскими оккупантами.

Видео дня

Украинские войска продолжают изматывать врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу. Обновленные данные о ситуации на фронте обнародованы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Сводка за 1 сентября по состоянию на 22:00

Всего с начала этих суток произошло 178 боевых столкновений.

Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиационных ударов с применением 211 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7132 дрона-камикадзе и осуществил 2227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Здесь противник нанес два авиаудара, сбросил семь авиабомб, осуществил 100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, пять из которых – с применением РСЗО.

Главные истории дня

Южно-Слобожанское направление

Противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волоховка, Хатнее и в районе Волчанских Хуторов. Два штурмовых действия противника продолжаются.

Купянское направление

Враг совершил четыре наступательных действия в направлении населенных пунктов Радьковка, Купянск-Узловой, Куриловка и Ковшаровка.

Лиманское направление

Силы обороны отразили шесть атак захватчиков в направлении населенных пунктов Новоосиновое, Дробышево, Лиман и Диброва. Одна атака продолжается до сих пор.

Славянское направление

Здесь Силы обороны остановили две попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Озерное и Николаевка.

Краматорское направление

Российские захватчики провели одну наступательную операцию в сторону Юрковки.

Константиновское направление

Силы обороны отразили 21 вражеский штурм в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Степановка, Софиевка, а также в направлении Новопавловки и Вольного.

Покровское направление

Оккупанты 17 раз пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Сергеевка, Новоподогородное, Новопавловка, а также в районах населенных пунктов Удачное, Муравка, Молодецкое, Орехово. Три боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, за сутки здесь ликвидировано 45 оккупантов, 23 – ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, два склада боеприпасов. Повреждены две единицы автомобильной техники и 35 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 346 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Александровское направление

На этом направлении враг не проводил наступательных действий.

Гуляйпольское направление

Силы обороны отразили девять вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Риздвянка, Верхняя Терса и Чаривное.

Ореховское направление

Наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

Приднепровское направление

Здесь противник не проводил наступательных действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандистские ресурсы заявили о якобы "освобождении" Могрицы в Сумской области. Свои утверждения оккупанты подкрепили видео, созданным с использованием искусственного интеллекта. В 21-й отдельной механизированной бригаде опровергли эту информацию и показали кадры из населенного пункта, который по-прежнему удерживают украинские военные.

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