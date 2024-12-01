На фронте произошло 224 боевых столкновения за сутки, самая тяжелая ситуация на двух направлениях – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. В течение суток 30 ноября на фронте было зафиксировано 224 боевых столкновения.

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Наибольшая концентрация боевых действий сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 1 декабря.

В течение суток противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, кроме того, задействовал для поражения 1682 дрона-камикадзе. Также враг совершил 4271 артиллерийский обстрел, из них 142 из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины поразили три района сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг девять раз пытался продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении противник совершил 17 атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении за прошедшие сутки произошло 16 боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое, Елизаветовка и Новый Труд.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 54 атаки вблизи Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Курахового, Дачного, Дальнего, Катериновки, Романовки, Антоновки, Ганновки, Елизаветовки и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Веселый Гай, Константинопольское, Разлив, Великая Новоселка, Новодаровка и Новополье.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили четыре вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях вчера враг активных действий не предпринимал. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Противник активно применяет артиллерию с территории России по районам украинских населенных пунктов. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Великая Березка, Порозок, Бачевск, Александровка Сумской области; Синьковка, Семеновка, Блешня и Николаевка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Продолжается операция в Курской области, где за прошедшие сутки произошло 22 боестолкновения. Вражеская артиллерия нанесла 353 обстрела по населенным пунктам и позициям наших войск. В свою очередь наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 76 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, Силы обороны Украины недавно вернули утраченные позиции к северу от Харькова на фоне российских наступательных операций на Харьковском направлении. При этом враг имел продвиженя на наиболее горячих участках передовой в Донецкой области – возле Покровска, Курахово и Угледара.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что армия РФ пытается взять под огневой контроль логистические пути в районе города Курахово. Захватчики намерены заблокировать их, чтобы усложнить воинам ВСУ оборону направления.

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