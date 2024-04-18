УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

Анна Павлова
War
3 минуты
43,0 т.
На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 71 боевое столкновение. Враг давил на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где Силы обороны отразили десятки атак.

В то же время украинские защитники нанесли потери противнику, в том числе авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава россиян. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 18 апреля.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

По данным Генштаба, в целом страна-оккупант нанесла шесть ракетных и 63 авиационных удара, совершили 41 обстрел из РСЗО по всей Украине. В свою очередь подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и состава боеприпасов РЭБ оккупантов.

В сутки под огнем артиллерии и авиации находилось более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Сумской области и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области.

На Лиманском армия РФ два раза атаковала позиции Сил обороны в районах Терны и Ямполевки Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Семеновка и Селидово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там они совершили пять безуспешных атак.

На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка также без существенных изменений.

Напомним, за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1046 РСЗО, 760 средств ПВО; сбили 2093 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов; отправили на дно 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор врага в Харьковской области. Технику, которой хотели миновать украинскую землю, оккупанты замаскировали на своих позициях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!