На фронте произошло более 70 боестолкновений: в Генштабе назвали три самых горячих направления

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 71 боевое столкновение. Враг давил на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, где Силы обороны отразили десятки атак.

В то же время украинские защитники нанесли потери противнику, в том числе авиация нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава россиян. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной вечером 18 апреля.

По данным Генштаба, в целом страна-оккупант нанесла шесть ракетных и 63 авиационных удара, совершили 41 обстрел из РСЗО по всей Украине. В свою очередь подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по району сосредоточения личного состава и состава боеприпасов РЭБ оккупантов.

В сутки под огнем артиллерии и авиации находилось более сотни населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах трех населенных пунктов Сумской области и Харьковской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Борова Харьковской области.

На Лиманском армия РФ два раза атаковала позиции Сил обороны в районах Терны и Ямполевки Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Невское Луганской области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 17 атак. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак. Там враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Семеновка и Селидово Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. Там враг при поддержке авиации 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 3 раза атаковал позиции наших защитников. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Там они совершили пять безуспешных атак.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка также без существенных изменений.

Напомним, за время полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1046 РСЗО, 760 средств ПВО; сбили 2093 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов; отправили на дно 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили комплекс дистанционного минирования и электротрансформатор врага в Харьковской области. Технику, которой хотели миновать украинскую землю, оккупанты замаскировали на своих позициях.

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