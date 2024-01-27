На фронте произошло почти 100 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация вокруг Авдеевки – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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За прошедшие сутки 26 января на фронте произошло 98 боевых столкновений. Враг продолжает атаковать на разных участках фронта, а самая тяжелая ситуация остается вокруг Авдеевки. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 27 января.

Путинские войска нанесли в течение суток нанесли 8 ударов зенитными управляемыми ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Мирнограда, Новоградовки Донецкой области и Антоновки Херсонской области и 4 авиационных удара. Также враг совершил 78 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, школы, детские сады, торговый центр и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных дрона типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА уничтожены. Утром 27 января российские оккупанты баллистической ракетой "Искандер" нанесли удар по гражданской инфраструктуре города Славянск Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага возле Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 8 атак оккупантов вблизи Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак захватчиков недалеко от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак в районах Опытного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника севернее Приютного, южнее Красного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций украинских войск.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ранее сообщалось, что администрация главы Штатов Джо Байдена якобы разрабатывает новую стратегию поддержки Украины в войне с Россией на 2024 год. Эта стратегия сосредоточится на долгосрочной цели – помочь отразить возможные новые наступления РФ, усиливая Вооруженные силы и экономику страны.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии. Поэтому он призвал американский Конгресс срочно одобрить президентский запрос о дополнительном финансировании для Украины.