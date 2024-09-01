На фронте с начала суток произошло более 90 боестолкновений: в Генштабе рассказали, как сдерживают наступление России

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 1 сентября, на фронте в Украине произошло 91 боевое столкновение. Ситуация остается сложной. Воины Сил обороны Украины направляют усилия на срыв наступательных планов врага и уничтожают его личный состав и технику.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, оккупанты продолжают террор артиллерией приграничья Сумщины и Черниговщины.

Обстрелы приграничья и Курщины

От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Сумщины Порозок, Дмитровка и Высокое. Противник нанес авиаудары по населенным пунктам Белополье, Великая Писаревка, Бунякино и Ободы, в общей сложности сбросив девять КАБов.

В то же время РФ не прекращает бомбардировки своей территории, по имеющейся информации за сегодняшний день по территории Курской области нанесены четыре авиаудара с применением четырех КАБов.

Ситуация на линии столкновения

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза атаковали оборонительные рубежи в районе Волчанска и Липцев. В настоящее время продолжаются три боевые столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск, говорится в сводке.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону, заявили в Генштабе.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила десять атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Восемь боев завершились, еще два продолжаются.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Раздоловка защитниками отбиты пять атак противника.

На Краматорском направлении подразделения Сил обороны отразили четыре атаки вблизи населенных пунктов Андреевка, Клещиевка и Майское, еще одна атака продолжается в районе Маркового.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районе Торецка и Нелиповки. Украинские воины отбили восемь атак противника, еще два боестолкновения продолжаются. Противник активно применяет штурмовую авиацию, отмечается в сводке.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты предприняли уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 27 атак противника, семь боев еще продолжаются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе продолжаются три атаки оккупационной армии. Вблизи Константиновки и Георгиевки украинские защитники отразили 11 атак противника.

На Времовском направлении произошло пять вражеских атак недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки. Идет бой.

На Ореховском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили. Однако ведут постоянные обстрелы населенных пунктов по всем имеющимся образцам вооружения. Нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении враг безуспешно раз попытался атаковать наших защитников, сообщили в Генштабе.

Как писал OBOZ.UA, в разведке Великобритании 1 сентября заявили, что сухопутные войска России за последнюю неделю ускорили продвижение в Покровск. Однако темпы наступления могут замедлиться, когда враг войдет в район жилой застройки города.

А в ISW отметили, что командование РФ перебросило под Курск некоторые подразделения, предназначенные для усиления приоритетного наступления на Покровском направлении. Речь идет о передислокации ограниченных сил, но это свидетельствует о том, что операция ВСУ все больше оказывает оперативное давление на противника, считают аналитики.

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