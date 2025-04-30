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На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

За минувшие сутки на линии фронта произошло 177 боевых столкновений. Почти половина из них пришлась на Покровское направление, еще с полсотни зафиксировано на Лиманском направлении и "освобожденной" несколько дней назад начальником российского генштаба Валерием Герасимовым Курщине.

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Враг нанес почти сто авиаударов и совершил около 6 тысяч обстрелов. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение прошедших суток зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

Российские войска наносили авиаударов по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области, Мирополье, Проходы, Запсилье Сумской области; Дуванка Харьковской области; Березовое Днепропетровской области; Владимировка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевка Запорожской области; Херсон.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ российских захватчиков", – сообщили в ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполевка.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часова Яра.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба
На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БПЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.

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