На фронте за сутки произошло 177 боевых столкновений, ВСУ дают бой на Курщине – сводка Генштаба

За минувшие сутки на линии фронта произошло 177 боевых столкновений. Почти половина из них пришлась на Покровское направление, еще с полсотни зафиксировано на Лиманском направлении и "освобожденной" несколько дней назад начальником российского генштаба Валерием Герасимовым Курщине.

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Враг нанес почти сто авиаударов и совершил около 6 тысяч обстрелов. О ситуации рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В течение прошедших суток зафиксировано 177 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ. Кроме этого, совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 — из реактивных систем залпового огня, и применил для ударов 3186 дронов-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

Российские войска наносили авиаударов по районам населенных пунктов Семеновка Черниговской области, Мирополье, Проходы, Запсилье Сумской области; Дуванка Харьковской области; Березовое Днепропетровской области; Владимировка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевка Запорожской области; Херсон.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ российских захватчиков", – сообщили в ГШ ВСУ.

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового, Степной Новоселовки и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное, Зеленая Долина и Ямполевка.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районах Курдюмовки и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Дачного, Торецка, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко, Елизаветовка, Новоторецкое, Лысовка, Успеновка, Котляровка, Троицкое, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 13 атак на позиции наших войск вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровнополя и в направлении Отрадного.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 25 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением 19 управляемых бомб, а также совершил 250 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", – резюмировали в Генштабе.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, одну боевую бронированную машину, 11 артиллерийских систем, одну РСЗО, 112 БПЛА оперативно-тактического уровня, 179 автомобильной и девять единиц специальной техники оккупантов.

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