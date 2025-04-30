Минус 1100 оккупантов, танк и 11 артсистем за сутки: свежие данные по потерям России в войне

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1100 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе достигли почти 952 тысячи человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1100 захватчиками общие боевые потери врага к утру 30 апреля достигли 951 960 человек.

Активно продолжалась и "демилитаризация" захватнической армии РФ.

За минувшие сутки украинские воины уничтожили один вражеский танк (всего Россия потеряла их 10 729), одну боевую бронированную машину (22 353), 11 артиллерийских систем (27 091) и одну РСЗО (1 374).

Не изменилось пока общее количество уничтоженных российских средств ПВО (1 146), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3196), а также кораблей/катеров (28) и подводных лодок (1).

В то же время ВСУ увеличили показатели российских потерь на 112 БПЛА оперативно-тактического уровня (34 289) 179 единиц автомобильной техники и автоцистерн (46 611) и девять единиц специальной техники (3 869).

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ дронами уничтожили российскую переправу через реку Жеребец в районе Сватового. Боевую работу воины показали на видео.

Также сообщалось, что ВСУ поразили российскую РЛС в Курщине. По ней отработал ударный дрон.

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