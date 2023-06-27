На фронте за сутки произошло 38 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях. Карта

В Украине начались 489-е сутки полномасштабной войны, на которые оккупационная российская армия до сих пор сосредотачивает усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Накануне на этих участках фронта произошло 38 боевых столкновений.

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Отдельно боевая авиация Сил обороны нанесла удары по базированию личного состава ВС РФ, а ракетчики и артиллеристы поразили вражеские пункты управления, подразделения на позициях, склады боеприпасов и т. д. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба от 27 июня.

За прошедшие сутки оккупанты совершили атаку по территории Украины, в том числе тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, крылатыми "Калибрами" и ударными дронами. Ночью силы ПВО обезвредили 13 враждебных воздушных целей. Вместе с тем войска агрессора нанесли 45 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском ВС РФ совершили минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Горск Черниговской области; Середина-Буда, Сорокино, Коренок, Ходыно, Стукаловка, Юнаковка, Локня – Сумской; Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мороховец, Лукянцы, Избицкое, Плетеневка, Огурцово, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка, Отрадное – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. С артиллерии и минометов обстреляли Красное Первое, Фиголовку, Новомлынск, Двуречную, Масютовку, Кисловку и Берестово на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг нанес авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Веселого, Спорного, Раздолевки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам от него подверглись Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении ВС РФ совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки. В то же время нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы. От их артобстрелов пострадали районы Васюкивки, Марково, Хромово, Часового Яра, Ивановского, Озаряновки и Южного на Донетчине.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиаудары в районах Авдеевки и Северного. Совершили артобстрелы н. п. Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяное, Карловка, Невельское, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиаудар возле Красногоровки, обстрелял с артиллерии Георгиевку, Марьинку и Победу на Донетчине.

На Шахтерском направлении подразделения Сил обороны освободили село Ровнополь Донецкой области. Оккупанты же нанесли авиаудары возле Пречистовки, Благодатного и Макаровки. Совершили обстрелы н. п. Ильинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополье и Зеленое Поле Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшую неделю ВСУ на востоке провели оборонительные и наступательные действия, в которых имели тактический успех – на шести направлениях, где шли контрнаступательные операции, продвижение защитников достигает одного-двух километров. На юге за это время ситуация не изменилась, однако воинам удалось увеличить площадь освобожденных территорий на 17 кв. км. Всюду бойцы прибавляли оккупантам потерь в живой силе и технике.

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