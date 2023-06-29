На фронте за сутки произошло 40 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления. Карта

В Украине продолжаются уже 491-е сутки полномасштабной войны, на которую вражеские войска РФ сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Там только накануне произошло 40 боевых столкновений.

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На этих и других участках Силы обороны ударами с авиации, артиллерии и другого вооружения обезвредили российские зенитно-ракетные комплексы, средства ПВО, станции РЭБ, пункт управления, склад боеприпасов. О событиях на фронте рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней постройке на 29 июня.

Отмечается, что за прошедшие сутки оккупанты атаковали иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено шесть дронов-камикадзе. Кроме того, враг нанес два ракетных и 50 авиаударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры пострадали мирные люди. Вероятность российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях ВС РФ нанесли авиаудар в районе Русской Лозовой на Харьковщине. Также произвели минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Зноб-Новгородское, Новая Гута, Волковка – Сумской; Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Круглое и Бударки – Харьковской.

На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздолевки. В то же время нанес авиаудары возле Белогоровки на Луганщине и Звановки, Выемки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов в обеих областях, среди них Невское, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское и Раздолевка.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно наступали в районе Орехово-Василевки, Богдановки и Белой Горы. Вместе с тем нанесли авиаудар возле Нью-Йорка на Донетчине. А от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Орехово-Василевка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное.

На Авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Северного. Нанес авиаудар возле Авдеевки, обстрелял с артиллерии этот город и еще более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Водяное, Карловку, Первомайское.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки захватчиков в районе Марьинки. В то же время враг нанес авиаудар в пределах этого населенного пункта, а еще более десяти обстрелял с артиллерии, в частности Марьинку и Победу на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанесли авиаудары возле Пречистовки и Макаровки. Совершили обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Константиновка, Парасковеевка, Новомихайловка, Пречистовка, Золотая Нива, Свободное Поле, Сторожево, Благодатное, Макаровка и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Она нанесла авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки на Запорожье. Также совершила артобстрелы около 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Волшебное Запорожской области; Михайловка, Гавриловка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Бургунка, Львово, Ивановка, Приднепровское, Антоновка, Херсон, Камышаны, Днепровское, Янтарное, Берегово, Томина Балка, Софиевка – Херсонской; Очаков на Николаевщине.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, пять – по зенитно-ракетным комплексам и еще один – по пункту управления.

Наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, две станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина "совершает постепенный, но неуклонный тактический прогресс", проводя большие наступательные операции на юге и востоке страны. По его словам, украинские защитники за начало лета отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму.

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