На фронте зафиксировано рекордное применение российских FPV-дронов: Гуменюк привела цифры

Российская оккупационная армия продолжает атаковать юг Украины с помощью дронов. При чем путинские войска терроризируют с помощью БПЛА не только позиции украинских войск, но и мирное население.

Видео дня

Только за прошедшие сутки россияне использовали на Херсонщине более 70 FPV-дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, путинские террористы продолжают атаковать мирное население на юге Украины. Кроме того, враг существенно увеличил количество FPV-дронов для атак по позициям украинских военнослужащих.

Войска РФ применяют БПЛА разных модификаций, в частности, такие, которые позволяют сбрасывать осколочные боеприпасы.

"В нашей зоне ответственности враг не прекращает атаки на мирное население правого берега, продолжает также терроризировать наши позиции на левом берегу. В частности, активизировал использование беспилотных летательных аппаратов типа FPV и других модификаций, с которых сбрасываются осколочные боеприпасы", – сказала спикер Сил обороны Юга.

Гуменюк отметила, что за прошедшие сутки была отмечена чрезвычайная активность, которой еще не фиксировали. В течение 27 января враг применил более 70 FPV-дронов по позициях наших войск и по мирному населению.

Напомним, в Херсонской области украинские пограничники совместно с Силами обороны уничтожили два российских танка. Цели были поражены с помощью FPV-дронов.

Ранее военные сил обороны Украины показали, как применяют на передовой против врага новые дроны-камикадзе отечественного производства "Мамонт". Украинским бойцам удалось снять его работу на камеру. Защитники отметили, что ударный беспилотник залетел в траншею российских окупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!