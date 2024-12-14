На Харьковщине дроны пограничников умело уничтожают пехоту окупантов и их технику. Видео

Пограничники Харьковского отряда в составе Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению врага на Харьковском направлении. Они умело уничтожают технику и позиции российско-оккупационных войск.

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Недавно, как рассказали в ГПСУ, под прицел аэроразведчиков попали вражеская пехота, укрытие с составом боеприпасов, автомобиль и вражеский миномет. Что с ними сделали пограничники, смотрите ниже.

"Не оставим врага в покое ни на земле, ни в небе", – уверяют пограничники.

Харьковский пограничный отряд – это военная часть 9951, которая до полномасштабного вторжения РФ охраняла украинско-российский участок границы протяженностью 315,5 км в пределах Богодуховского, Купянского, Харьковского и Чугуевского. районов.

После начала полномасштабного вторжения РФ Харьковский пограничный отряд выполняет боевые задания на фронте в составе Сил обороны Украины. Отряд считается элитным.

В феврале 2023 года этот пограничный отряд ГПСУ указом президента Украины Владимира Зеленского был отмечен почетным знаком "За мужество и отвагу".

Как сообщал OBOZ.UA, находящиеся на передовой воины-спецназначения ЦСО "А" СБУ за одну неделю противостояния с врагом уничтожили 254 российских оккупантов, ударили по трем складам с боеприпасами противника и 133 фортификационным сооружениям. Как они устроили для оккупантов "гонки" со смертью, смотрите здесь.

Кстати, за минувшие сутки Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны уже достигли 761 160.

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