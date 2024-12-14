Бойцы СБУ устроили для оккупантов "гонки" со смертью: за неделю обезврежены более 250 врагов. Видео
Воины-спецназовцы ЦСО "А" СБУ, которые находятся на передовой, за одну неделю противостояния врагом уничтожили 254 российских оккупантов. Также они ударили по трем складам с боеприпасами противника и 133 фортификационным сооружениям.
Статистикой в субботу, 14 декабря, поделилась Служба безопасности Украины. Также ведомство обнародовало видео эффектных операций, выполненных спецназначенцами.
"Бойцы СБУ устроили для оккупантов "гонки" со смертью", – сказано в посте ведомства.
Что уничтожили воины ЦСО "А" СБУ в течение недели:
▪️ 18 танков российских захватчиков;
▪️ 41 ББМ;
▪️ 21 артсистему и РСЗО;
▪️ одну система ПВО:
▪️ четыре системы РЭБ/РЭР;
▪️ 209 единицы автотранспорта;
▪️ 13 БПЛА;
▪️ 254 захватчиков.
Как сообщал OBOZ.UA:
– За минувшие сутки (13 декабря) Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов. (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны достигли 761 160.
– В МО анонсировали, что украинские военнослужащие через Армию+ смогут подавать рапорты на получение вознаграждения за уничтоженную вражескую технику. Эту функцию в приложении планируют запустить конца декабря 2024 года.
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