Бойцы СБУ устроили для оккупантов 'гонки' со смертью: за неделю обезврежены более 250 врагов. Видео

Воины-спецназовцы ЦСО "А" СБУ, которые находятся на передовой, за одну неделю противостояния врагом уничтожили 254 российских оккупантов. Также они ударили по трем складам с боеприпасами противника и 133 фортификационным сооружениям.

Видео дня

Статистикой в субботу, 14 декабря, поделилась Служба безопасности Украины. Также ведомство обнародовало видео эффектных операций, выполненных спецназначенцами.

"Бойцы СБУ устроили для оккупантов "гонки" со смертью", – сказано в посте ведомства.

Что уничтожили воины ЦСО "А" СБУ в течение недели:

▪️ 18 танков российских захватчиков;

▪️ 41 ББМ;

▪️ 21 артсистему и РСЗО;

▪️ одну система ПВО:

▪️ четыре системы РЭБ/РЭР;

▪️ 209 единицы автотранспорта;

▪️ 13 БПЛА;

▪️ 254 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За минувшие сутки (13 декабря) Силы обороны уменьшили российскую армию на 1040 оккупантов. (ликвидированными и ранеными). Общие боевые потери РФ за время полномасштабной войны достигли 761 160.

– В МО анонсировали, что украинские военнослужащие через Армию+ смогут подавать рапорты на получение вознаграждения за уничтоженную вражескую технику. Эту функцию в приложении планируют запустить конца декабря 2024 года.

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