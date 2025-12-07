На Харьковщине из-за обстрелов армии России погибли супруги

Страна-террорист не прекращает ежедневно убивать мирных украинцев. В воскресенье, 7 декабря, Россия снова атаковала Харьковскую область. В частности, в поселке Купянск-Узловой погибли пожилые супруги.

Полицейские Харьковщины задокументировали очередное преступление военных России. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 ("Военные преступления") Уголовного кодекса Украины.

"7 декабря под ударом врага оказался поселок Купянск-Узловой Купянского района. В результате обстрела россиян погибла местная жительница 68 лет. Тяжелые ранения получил ее 69-летний муж. К сожалению, несмотря на усилия врачей пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении правоохранителей.

По информации областной прокуратуры, российские войска снова ударили из авиации по поселку ориентировочно в 10:50. В населенном пункте также зафиксировано разрушение жилой инфраструктуры.

Напомним, что 7 декабря войска страны-агрессора России нанесли удар по Печенежской плотине, что на Харьковщине. В результате обстрела движение автомобилей по поврежденному участку временно остановили. По информации военных, эта атака не имела никакой законной военной необходимости, а следовательно является неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено Женевской конвенцией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 7 декабря, российские войска атаковали Запорожье. Враг ударил по региону по меньшей мере трижды. После взрывов в Запорожском районе в небо поднялся дым.

Также напомним, под обстрелом оказалась Черниговская область. Известно об одном погибшем в Новгород-Северском. Также в городе оккупанты беспилотниками повредили отделение полиции и медицинский колледж.

