На Харьковщине мужчина на даче подорвался на вражеской мине: ему оторвало ступню

В селе Русская Лозовая 13 августа гражданский мужчина на собственной даче подорвался на противопехотной мине. Ему оторвало правую ступню.

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73-летний мужчина с минно-взрывной травмой был госпитализирован. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели сообщили, что несчастный случай произошел 13 августа на территории дачного общества "Хартрон" в селе Русская Лозовая Дергачевской общины Харьковского района.

"Находясь на своем дачном участке, мужчина наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет, который сдетонировал. В результате взрыва 73-летний мужчина получил минно-взрывную травму и был госпитализирован в лечебное учреждение. Он остался без правой ступни. Возможно сработала противопехотная мина", – отмечено в сообщении.

Все обстоятельства травмирования мужчины устанавливают правоохранители. А в ГСЧС призывают украинцев быть максимально осторожными и не забывать о высокой минной опасности.

Они также напомнили правила безопасности, пренебрежение которыми может привести к непоправимым последствиям. Так, украинцев просят:

не передвигаться по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам;

не трогать никаких подозрительных и незнакомых предметов;

не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, прежде всего те, где шли открытые бои и передвигавшиеся под оккупацией врага;

в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать о них ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102, 112.

Напомним, ранее стало известно, что в Николаевской области на мини взорвался автомобиль, погиб мужчина. Он вместе с другом планировал заготовить дров на зиму. Спутник погибшего госпитализирован с ранениями.

Также сообщалось, что в Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Он помогал украинским саперам разминировать деоккупированные территории.