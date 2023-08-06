Хотели заготовить дрова на зиму: в Николаевской области на мини подорвался автомобиль, погиб мужчина. Фото

В Николаевской области на противотанковой мине подорвался автомобиль. В результате взрыва погиб 38-летний мужчина, его спутник получил ранения.

Видео дня

Пострадавшие утром выехали в посадку неподалеку от Снегиревки, чтобы заготовить на зиму дрова. Подробности сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

"Ужасный случай произошел неподалеку от Снегиревки, который забрал жизнь 38-летнего местного жителя, еще одному мужчине сейчас медики оказывают медицинскую помощь. Сегодня утром мужчины поехали в посадку возле Явкинского канала заготовить дрова на зиму. В какой-то момент их автомобиль подорвался вследствие наезда на противотанковую мину", – отметил Шайхет.

Он добавил, что на месте подрыва работают сотрудники полиции, а также выразил соболезнования семье погибшего и пожелал скорейшего выздоровления раненому.

Напомним, ранее стало известно, что в Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Это произошло во время разминирования в селе Липовка Киевской области, проводимого неправительственной организацией HALO Trust.

Также сообщалось, что в лесу в Житомирской области авто подорвалось на мине, погиб 23-летний мужчина.