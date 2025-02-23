На Харьковщине оккупанты атаковали гражданское авто: есть раненые. Фото

Оккупационные войска РФ утром 22 февраля дроном ударили по гражданскому автомобилю в Купянске на Харьковщине: мужчина и женщина пенсионного возраста получили многочисленные ранения, их транспортное средство уничтожено огнем. В дальнейшем в городе и окрестных селах было еще несколько попаданий вражеских FPV по домам и авто.

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В общем за сутки военные преступники обстреляли ряд громад области, используя БПЛА и управляемые авиабомбы. Детали рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что около 09:15 в субботу на выезде из Купянска в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Оба госпитализированы в больницу.

"Вражеский дрон атаковал автомобиль почти в том месте, где накануне утром российские войска ударили с беспилотника по автомобилю полиции, когда трое правоохранителей получили", – ранее сообщил глава Купянской РВА Андрей Канашевич.

Уже в 12:10 российский FPV-дрон попал в дорожное покрытие в городе. Почти одновременно, в 12:11 в селе Пристин в результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание.

В 12:40 были очередные попадания FPV-дронов в Купянске: в автомобиль на выезде из города, а также на территории частного дома, где зафиксированы повреждения. В этих случаях обошлось без пострадавших.

В 12:44, снова в селе Пристин Купянской громады, в результате попадания российского FPV-дрона пострадал 44-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Около 16:05 из-за российского удара КАБа в городе Золочев были уничтожены гараж и частично – частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи; пострадала 60-летняя женщина. Возле села Светличное вражеская авиабомба попала в открытую территорию.

В 02:10 в воскресенье, 23 февраля, снова зафиксировано попадание российского FPV-дрона в Купянске, без пострадавших.

"На Харьковском направлении враг атаковал пять раз, в сторону Волчанска, Фиголовки, Двуречной и Западного. На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия врага в районе Загрызово.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля российские войска ударили дронами по Харькову, в результате чего пострадали три женщины. В городе получили повреждения частные дома и хозяйственные помещения.

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